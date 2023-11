Santanchè, sono gli italiani che non conoscono l'Italia

VERONA, 10 NOV - "Guardate, sono gli italiani che non conoscono l'Italia, nel resto del mondo conoscono l'Italia e l'Europa"". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanché, che durante la sua visita a Fieracavalli a Verona ha aggiunto: "bisogna andare all'estero con il marchio del Made in Italy e dell'Italia, perché noi siamo forti se promuoviamo l'Italia". "Poi - ha proseguito la ministra - è giusto che le regioni facciano le loro promozioni, ma più a livello nazionale. Dobbiamo sfruttare quella che è una peculiarità unica, perché abbiamo il terzo marchio nel mondo, che è l'Italia e il made in Italy, e dobbiamo puntare su questo". Santanchè ha affrontato anche il tema del sovraffollamento turistico nelle città d'arte: "quando sento parlare di overtourism penso che non bisogna subire il turismo - ha osservato - ma regolamentarlo. Finora l'abbiamo subito, oggi abbiamo la consapevolezza che dobbiamo regolamentarlo nella maniera giusta". (ANSA).