VENEZIA, 10 NOV - Dalle 6.30 di stamane a Venezia è entrato in funzione il Mose a causa di un persistente vento di scirocco in mare aperto fino alle 6 del mattino. In città alle 6.45 si è toccata una massima di 84 centimetri, in mare si è raggiunto il picco di 114 centimetri. (ANSA).