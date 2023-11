Auto si schianta contro albero,morti due ventenni vicino a Roma

ROMA, 11 NOV - Ancora vittime giovani sulle strade- Due ventenni la scorsa notte sono morti vicino Roma dopo che la loro auto si è schiantato contro un albero sulla Braccianese. Indagini sono in corso per accertare le cause dell'incidente ma non si esclude la forte velocità e anche le condizioni dell'asfalto bagnato dopo la pioggia. Tra le ipotesi anche il colpo di sonno. A dare l'allarme sarebbero stati altri automobilisti verso le tre di notte. A bordo c'erano Livio Fiorucci e Dario Lauri, entrambi ventenni di Manziana. (ANSA).