Iezzi (Lega), sui migranti ennesimo autogol Schlein, bene Scholz

ROMA, 11 NOV - "E' l'ennesimo autogol di Elly Schlein. Per noi in Italia non è una novità ma ora lo sentiamo dire anche in Europa, in questo caso da Scholz". Così Igor Iezzi, vicepresidente vicario della Lega alla Camera, interpellato dall'ANSA, sulle dichiarazioni del cancelliere tedesco ed esponente del Partito socialdemocratico sull'accordo sui migranti tra Italia e Albania. "E' quello che diciamo noi, segno che non c'è solo una sinistra ideologica ma una che prova ad affrontare i problemi e cercare una soluzione. E quindi capace di dire, come mi sembra abbia fatto Scholz, osserviamo e vediamo se quell'accordo può essere positivo. Soprattutto notiamo che la proposta di Provenzano di estromettere il primo ministro albanese dal Pse non ha trovato consensi né nel Pd ne negli alleati in Europa". (ANSA).