Leone fugge da circo a Ladispoli, preso in serata

ROMA, 11 NOV - È stato preso in serata, addormentato e messo in sicurezza il leone scappato da un circo a Ladispoli, un centro sul litorale nord non distante da Roma. Dopo la fuga, il leone si era aggirato a lungo per alcune strade della cittadina, ed era stato ripreso da tante persone che hanno girato filmini da casa o dalle auto. Per la sua cattura è stato istituito un centro logistico di comando e mobilitate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Era stato anche previsto l'intervento di veterinari con pallottole anestetiche per poterlo addormentare e facilitarne il recupero. Alle ricerche, dopo l'allarme scattato poco prima delle 16, hanno concorso anche i vigili del fuoco di Cerveteri. Il buio non ha facilitato le ricerche e i vigili del fuoco hanno contribuito a garantire la visibilità con i proiettori. Un elicottero della polizia di Stato ha sorvolato la zona ed in una prima fase, con il visore ad infrarossi, è riuscito ad individuare il felino in un campo coltivato. Per facilitare le ricerche è stato chiuso anche un tratto della via Aurelia dal km 38 al km 42. "ll leone è stato sedato e catturato. Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione. Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi", ha scritto sui social il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. (ANSA).