Morto in casa a Piacenza, 21enne arrestato per omicidio

BOLOGNA, 11 NOV - È stato arrestato e si trova in carcere, accusato di omicidio volontario, Emanuele Carella, 21 anni, collega e coinquilino dell'operaio foggiano Paolo Troccola, 57 anni, trovato morto ieri con il volto tagliato - e vetri nelle ferite profonde - in un appartamento a Niviano (Piacenza) dove viveva per lavoro da anni. Secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, un altro collega della vittima, ieri ascoltato a lungo dai carabinieri, risulta indagato per favoreggiamento. Il 21enne, ieri raggiunto dai familiari e dall'avvocata Ilaria Zedda, è stato interrogato per tutta la mattina in caserma a Piacenza. Sarà valutato dagli investigatori anche se giovedì sera gli operai fossero ubriachi. La scena nell'appartamento ha presentato elementi di dubbio e sono stati messi dall'autorità giudiziaria i sigilli agli ingressi. Ancora diversi i punti da chiarire, le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pubblico ministero di turno Matteo Centini. (ANSA).