Blitz di writers a Firenze, fermano tram e lo imbrattano

FIRENZE, 12 NOV - Blitz di un gruppo di graffitari vestiti in tuta bianca stamani a Firenze. Hanno bloccato un tram in città e poi lo hanno imbrattato. E' successo alla fermata di viale Redi, sulla linea centro-aeroporto. Il conducente ha dato l'allarme alla sala radio di Gest spa segnalando che il gruppetto ostruiva i binari e spargeva di vernice spray sia la carrozzeria esterna del convoglio, sia il vetro anteriore. I passeggeri sono stati fatti scendere mentre i dimostranti facevano scritte a caratteri cubitali sui vagoni. Il gruppetto era di da quattro-cinque elementi. Hanno agito rapidamente in circa 30 secondi, sicuramente meno di un minuto poi sono scappati nelle strade del quartiere tra San Jacopino e viale Corsica. La sala radio ha avvisato le forze dell'ordine e la polizia è arrivata presto. Ora la Digos li sta cercando anche con l'ausilio delle immagini delle telecamere. Avevano tutti il volto mascherato. Sui vagoni è stata repertata la scritta 'Calma apparente'. Sul vetro davanti è stato apposto un foglio con la scritta 'No al terrorismo'. Il conducente ha frenato subito quando ha notato gli autori del raid i quali sono entrati in azione in un punto dove il convoglio andava molto piano. Nessuno dei passeggeri si è fatto male nella frenata. "Un gesto spregevole assolutamente da condannare. Ci metteremo subito in moto con le nostre telecamere per individuare i colpevoli. Non esiste tolleranza per azioni gravi come queste", ha affermato il sindaco Dario Nardella. "Gest condanna fermamente quanto accaduto oggi ai danni di una vettura della T2: un blitz che poteva mettere in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri e che ha danneggiato un'intera vettura - si legge in una nota della tramvia - Al momento non risultano scritte contro la tramvia, ma sono in corso le indagini della polizia. Siamo fiduciosi che gli autori non la faranno franca". (ANSA).