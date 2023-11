Conte, noi forza autonoma, ma dialogo con Pd può intensificarsi

ROMA, 12 NOV - "Noi siamo una forza autonoma. Una forza che sta facendo un suo percorso. Lo ha sempre in autonomia e proseguiremo anche a tracciare una linea molto innovativa per la politica dell'intero Paese. Saremo sempre avanti, in trincea, a raccogliere le sfide. Però è chiaro che il dialogo col Pd è un dialogo che immaginiamo possa intensificarsi sempre di più". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che oggi partecipa all'assemblea regionale del Lazio del Movimento. (ANSA).