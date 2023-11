Di Maio, voglio bene a Grillo ma abbiamo preso strade diverse

ROMA, 12 NOV - "Non lo sento da tanto tempo ma il bene che gli ho voluto, vicendevolmente, è assolutamente invariato. Continua a volermi bene e rappresenta una figura fondamentale della mia vita. Poi ognuno ha preso la sua strada con idee diverse, ma riguarda il presente e il futuro". Così Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Unione europea per il golfo Persico, parlando di Beppe Grillo, fondatore del M5s di cui Di Maio è stato leader, ospite di 'In mezz'ora' su Rai3. (ANSA).