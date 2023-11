+Europa, attuare il divieto degli animali nei circhi

ROMA, 12 NOV - "La fuga del leone di Ladispoli è solo l'ultimo caso eclatante che dimostra la necessità di bandire per sempre dal nostro Paese l'uso di animali nei circhi. Sono note infatti le condizioni di detenzione degli animali selvatici nelle aziende circensi, costretti a viaggiare in piccole gabbie per spettacoli crudeli che hanno ben poco di spettacolare. Già tanti paesi in Europa hanno vietato questi spettacoli e anche l'Italia si è dotata di una norma in merito, contenuta nella legge sullo spettacolo del 2022. Nonostante il consenso bipartisan, però, ancora non è presente il decreto attuativo per attuare la legge e rispettare il benessere animale, ora anche in Costituzione". Lo scrive +Europa sui suoi canali social. "C'è tempo fino all'agosto del 2024 per dare attuazione alla legge e mettere fine, per sempre, a questo crudele spettacolo", conclude +Europa. (ANSA).