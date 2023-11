Il leone fuggito, indagini per accertare se gabbia era aperta

ROMA, 12 NOV - Indagini per accertare se la gabbia dove era richiuso il leone Kimba, che ieri per alcune ore ha seminato il panico nelle strade di Ladispoli, centro del litorale laziale, sia stata dolosamente aperta da qualcuno. È quanto dovranno verificare le forze dell'ordine intervenute sabato pomeriggio e impegnate in una vera propria caccia al leone terminata sono nella tarda serata. Su quanto avvenuto la Procura di Civitavecchia potrebbe avviare un vero e proprio fascicolo d'indagine dopo l'invio delle informative da parte di polizia e carabinieri. (ANSA).