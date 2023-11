Senatore e papà Miss Italia, non ci credevo, è punto di partenza

ROMA, 12 NOV - "Ero lì quando hanno pronunciato il suo nome e quasi non ci credevo. Sinceramente non pensavo a questo risultato, non perché non potesse farcela ma non ci avevo mai pensato. Sono contento per lei. Credo sia un passo avanti nella sua vita personale e un punto di partenza per qualunque strada sceglierà d'ora in poi". Parla stavolta da padre, il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, raccontando l'emozione vissuta per la vittoria della sua primogenita, Francesca, incoronata Miss Italia a 19 anni. Bergesio, 60 anni fra pochi giorni e di Bra, nel Cuneese, fa parte della commissione Vigilanza Rai e di quella voluta da Liliana Segre contro l'odio e le discriminazioni. Nella Lega da poco più di 10 anni, è al secondo mandato consecutivo al Senato. La figlia non è mai stata tentata dalla politica? "Direi di no. E' venuta a visitare il Parlamento ed è molto attenta alla condizione delle donne, non solo come vittime di violenze e femminicidi ma anche per la loro indipendenza economica e in famiglia. Io a entrambe le figlie dico sempre di leggere le notizie ogni giorno. 'Fatevi un'idea non solo dei temi che vi piacciono già, ma di quello che succede nel mondo per provare a capirlo', dico. Il resto si vedrà". (ANSA).