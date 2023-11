Suggellata sinergia Genova-City of London, conclusa missione

GENOVA, 12 NOV - Conclusa la tre giorni londinese della delegazione genovese su invito del neo Lord Mayor Michael Mainelli, si pensa già ai prossimi appuntamenti di sinergia con la City of London, nata anche per impulso del St George's Club. "Siamo molto soddisfatti dell'esito di questa missione del sindaco di Genova Marco Bucci e della grande visibilità ottenuta da Genova a Londra - ha detto Francesca Centurione Scotto-Boschieri, coordinatrice del gruppo degli ambassadors Uk di Genova nel Mondo e fondatrice del St George's Club -. Sono tre anni che siamo al lavoro per preparare questa visita con i componenti del St George's Club, ideato e fondato a Londra nel 2018 con 50 soci. La lettera di intese che abbiamo redatto con Doug Barrow e il nostro presidente Dominic Pini, è stato il punto di partenza, nel dicembre 2022, per arrivare alla tappa storica di un invito nella City e a partecipare alla parata del Lord Mayor's show. La sinergia con la City - conclude la nota - si focalizza su punti comuni tra le due Municipalità, in particolare la cultura di cui il Premio Paganini è sicuramente la punta di diamante. Il prossimo anno proprio il concorso internazionale vedrà la sua presenza a Londra dopo aver stretto un contatto diretto con la London Symphony orchestra". (ANSA).