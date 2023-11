Ad Andrea Bocelli Laurea honoris causa della Federico II

NAPOLI, 13 NOV - Andrea Bocelli dottore in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali: la laurea magistrale honoris causa gli verrà conferita domani, alle 11, nell'Aula magna storica dell'Università di Napoli Federico II. A introdurre i meriti del tenore saranno il rettore Matteo Lorito e Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'ateneo, che oggi ha dato il via alle celebrazioni di otto secoli di storia con la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proprio Bocelli, stamani, ha cantato l'Inno nazionale all'ingresso in università del capo dello Stato. (ANSA).