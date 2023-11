Manovra:medici,confronto con Schillaci ma confermano lo sciopero

ROMA, 13 NOV - L'Anaao Assomed e la Cimo-Fesmed "hanno avviato un confronto serrato con il ministro della Salute Orazio Schillaci per cercare strategie e soluzioni per valorizzare la professione medica e sanitaria e il Sistema nel suo complesso. Resta comunque confermato lo sciopero di 24 ore dei medici e dirigenti sanitari di martedì 5 dicembre prossimo". Lo riferiscono in una nota i due sindacati. (ANSA).