Ragazza sparita da sabato. Papà,'ex non accettava fine rapporto'

VENEZIA, 13 NOV - Sono ore d'ansia a Vigonovo (Venezia) nella casa della famiglia di una ragazza 22enne Giulia Cecchettin, scomparsa da sabato sera dopo essere stata vista per l'ultima volta in compagnia dell'ex fidanzato. Gino Cecchettin, il padre della giovane si è detto molto preoccupato e ha lanciato forti sospetti sul ragazzo: "Lui non aveva accettato la fine del rapporto" I due, entrambi 22enni, compagni di corso all'Università, erano stati fidanzati per alcuni mesi. Poi la rottura della relazione, nell'agosto scorso. Sul caso di Giulia i Carabinieri hanno attivato il piano per le persone scomparse e stanno svolgendo ricerche in tutta la regione. La ricostruzione dell'incontro tra i due ragazzi, in un locale di un centro commerciale di Marghera, si è avvalsa delle immagini della videosorveglianza. Giulia aveva inviato un ultimo messaggio alla sorella, verso le 22.40, poi più nulla. (ANSA).