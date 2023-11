Ultima Generazione blocca il traffico a Milano

MILANO, 13 NOV - Un automobilista inferocito ha strappato uno striscione dalle mani di alcuni attivisti di Ultima Generazione che alle 8.40 di questa mattina hanno bloccato il traffico in viale Lucania a Milano. Sei attivisti si sono seduti sulle strisce pedonali con uno striscione con la scritta 'Fondo riparazione' tra le mani e diversi automobilisti sono scesi dalle auto per parlare con loro, mentre tanti altri hanno preferito attaccarsi al clacson. "Bravo fai la foto, fai vedere che siamo violenti" ha detto ai manifestanti l'uomo che ha strappato loro di mano lo striscione. "Devo andare a lavorare" ha aggiunto un altro. "Durante la protesta, - scrivono in una nota gli attivisti di Ultima Generazione - alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco. Le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo e hanno sgomberato la carreggiata" (ANSA).