Finanza sequestra 195 kg di marijuana al confine con l'Austria

TARVISIO, 14 NOV - La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato 195 chilogrammi di marijuana al casello autostradale di Ugovizza, non lontano dal confine con l'Austria. La sostanza ha un valore di mercato di circa due milioni di euro. La droga si trovava a bordo di un furgone proveniente dalla Polonia. La scoperta è avvenuta la notte scorsa, attorno all'una, da parte delle Fiamme Gialle della Compagnia di Tarvisio. Il carico illecito era stato accuratamente imbustato in 176 confezioni sottovuoto, per scongiurare la fuoriuscita di eventuali odori individuabili dalle unità cinofile e trasportato in colli anonimi. L'autista del mezzo, un cittadino polacco di 53 anni, è stato arrestato dai finanzieri, in quanto responsabile dell'introduzione in Italia della sostanza stupefacente. L'uomo è stato in seguito rimesso in libertà per l'assenza di specifiche esigenze per la custodia in carcere, essendo risultato incensurato. Le indagini hanno permesso di ricostruire il contorto itinerario che avrebbe fatto la marijuana, inviata dalla Svizzera alla Repubblica Ceca e, da lì, nuovamente rispedita verso Ovest, in direzione dell'Italia, passando per la Polonia. (ANSA).