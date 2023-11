Inizia a Padova udienza per mamme gay, sit in davanti Tribunale

PADOVA, 14 NOV - Le mamme arcobaleno sono tornare a manifestare stamane a Padova davanti al Tribunale, dove stanno per iniziare le udienze delle prime 4 coppie omogenitoriali contro le quali a giugno la Procura ha impugnato i certificati di nascita. Si tratta degli atti di 37 bambini figli di 'due mamme' - una biologica, la seconda di intenzione - registrati all'anagrafe dal Comune. Nella piazzetta antistante il Tribunale una trentina di mamme gay hanno dato vita ad un sit in con bandiere e cartelli a favore della causa delle coppie omogenitoriali, leggendo a vioce alta i nomi dei bambini di tutte le 33 coppie di donne che dovranno comprire davanti ai giudici. La Procura, in base al decreto del ministro Piantedosi, ha chiesto la rettifica degli atti di nascita, con la cancellazone del cognome della mamma non biologica. Dopo la lettura dei nomi dei bambini le mamme si sono legate l'una all'altra ai polsi con un nastro rosa, scandendo più volte lo slogan "siamo tutte famiglie!". (ANSA).