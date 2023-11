Mes: Pd lancia mediazione con 'clausola alla tedesca'

ROMA, 14 NOV - Il Pd ha presentato una "offerta alla maggioranza per votare la ratifica del Trattato sul Mes, voto previsto in Aula alla Camera la prossima settimana". Lo riferisce all'Ansa Enzo Amendola, capogruppo in commissione Esteri. La mediazione prevederebbe, spiega Amendola, l'approvazione della cosiddetta "clausola alla tedesca" per la quale la "eventuale futura attivazione può essere fatta solo con una maggioranza parlamentare qualificata". Questa è l'ultima offerta - ha detto Amendola - e gli permette di uscire dal vicolo cieco in cui si sono cacciati". Dopo l'approvazione della sospensiva lo scorso luglio, la maggioranza non può votarne una seconda, tuttavia, viene fatto osservare ad Amendola, potrebbe votare un rinvio in Commissione per guadagnare tempo. "E' vero - conviene Amendola - ma allora Giorgetti non potrebbe più andare in giro in Europa a dire che è il Parlamento italiano a non voler votare la ratifica del Mes. Dovrebbe dire la verità e cioè che è la sua maggioranza parlamentare a non volere la ratifica. E questo non lo aiuterebbe". (ANSA).