Nel pomeriggio vertice a P.Chigi, sul tavolo Mes e balneari

ROMA, 14 NOV - Mes e balneari: sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti, alcuni dei temi che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni affronterà con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro per gli Affari Ue e il Pnrr Raffaele Fitto in un vertice convocato nel pomeriggio a Palazzo Chigi, dopo il bilaterale tra governo italiano e Santa Sede in vista del Giubileo 2025. (ANSA).