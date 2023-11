Prima scuola italiana all'Osce, "scoperto quante guerre evitate"

TRIESTE, 14 NOV - Seduti ai posti di solito occupati dai diplomatici, nella sala in cui si riunisce ogni settimana il Consiglio permanente, hanno appreso l'importante ruolo dell'Osce per poi commentare: "Non avremmo mai immaginato quanti conflitti sono stati prevenuti ed evitati grazie all'opera di questo ente". Gli studenti di due classi dell'Isis (Istituto statale di istruzione superiore) Deganutti di Udine sono stati i primi di una scuola italiana a visitare, in viaggio-premio a Vienna, la sede dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), la più grande organizzazione di sicurezza regionale al mondo, cui aderiscono 57 stati di Europa, Asia Centrale e Nord America. Il viaggio-premio è stato realizzato grazie al podio conquistato lo scorso anno al concorso "Aiccre, l'Europa che vorrei", che ha portato gli studenti di Relazioni internazionali per il marketing a studiare e poi visitare l'Osce, guidati da due dei componenti della Rappresentanza Permanente d'Italia, il Vice Capo Missione Massimo Drei e il Primo Segretario Vito Pierro. "L'Osce è un'organizzazione importante ma di cui si sente parlare poco - commentano due studentesse - E' stato molto interessante anche conoscere le loro missioni nei Paesi dell'ex Jugoslavia dopo le guerre nei Balcani, territori che ci sono molto vicini e da dove alcuni di noi provengono". "Questa visita ha rafforzato la motivazione a studiare scienze politiche internazionali". (ANSA).