Anziano ferito gravemente per un ritorno di fiamma

BUJA, 15 NOV - Un anziano residente a Buja (Udine) è rimasto gravemente ustionato per un ritorno di fiamma che lo ha investito mentre cercava di accendere una stufa con del liquido accelerante. L'incidente domestico si è verificato attorno alle 22 di ieri sera. L'anziano ha subito ustioni molto estese nella parte alta del corpo. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica, giunti assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, che dovranno accertare la dinamica. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza, con a bordo l'equipe dell'automedica. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).