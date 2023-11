Conte, Italia codarda su Gaza. Fermare forniture di armi

ROMA, 15 NOV - "Sospendete immediatamente le forniture di armi ad Israele. Il mio governo lo ha fatto con alcuni Paesi. Per farlo serve solo una cosa che vi manca: il coraggio". Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader di M5S Giuseppe Conte in replica al question time, rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Davanti alla crisi di Gaza, ha aggiunto, "la risposta della politica non può essere nel segno della pavidità che avete adottato il 27 ottobre quando vi siete pilatescamente astenuti all'Onu su una risoluzione per una tregua umanitaria. Un atteggiamento codardo che allontana l'Italia dal tradizionale ruolo di protagonista di dialogo nel Medio oriente". Noi, ha replicato Tajani a stretto giro, "chiediamo pause umanitarie più lunghe, i codardi non stanno certamente sui banchi di questo governo, onorevole Conte". (ANSA).