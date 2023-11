Elezioni: faccia a faccia tra Alessandra Todde e Renato Soru

CAGLIARI, 15 NOV - Si incontreranno domani alle 12 i due candidati sardi in campo per il centrosinistra, Alessandra Todde e Renato Soru. Lo confermano gli entourage dei due e lo ha detto la stessa Todde ieri sera in un'intervista con Giovanni Floris a La7 in una dichiarazione che non è andata in onda: "Ho sentito Soru, ci incontreremo nei prossimi giorni". La candidata di Pd-M5s-Avs e altre sigle, come si apprende dagli staff, ha mandato un messaggio vocale all'ex governatore chiedendogli di vedersi da soli e lui ha accettato con grande disponibilità. A Di Martedì Todde ha sottolineato che la sua candidatura non è frutto di un accordo romano: "Ci sono stati mesi di incontri, in Sardegna e con forze che sono solo regionali, dieci tavoli programmatici con al lavoro oltre 120 persone per costruire una grande base programmatica". Sulle primarie, che Soru e i suoi continuano a invocare e che sono state caldeggiate anche da Arturo Parisi, padre delle consultazioni pre elettorali, Todde resta contraria: "Il tema delle primarie è stato dibattuto e si è deciso di non sceglierle come metodo, ma la decisione è stata affidata a una classe dirigente che finalmente fa politica". Tra le sigle che convergeranno su Todde c'è anche La Base Sardegna che in un primo momento aveva proposto il nome di Roberto Capelli, ma il diretto interessato si è sfilato in favore di Todde: "Sicuramente non mi assumerò la responsabilità di contribuire alla rielezione di Solinas o simili in nome di una personale, se pur legittima, ambizione". (ANSA).