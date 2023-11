Fontana chiederà chiarimenti al governo su accordo con l'Albania

ROMA, 15 NOV - Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha annunciato alla conferenza dei capigruppo che chiederà "chiarimenti" al governo sui dettagli dell'accordo con l'Albania in materia di migranti, "sulla base della legge 839/84", per la quale il ministro degli Esteri comunica sempre al Parlamento la natura degli accordi internazionali. Il chiarimento di Fontana arriva in seguito alla lettera a lui indirizzata dalle opposizioni. (ANSA).