In arrivo alla Camera deroga per gruppi IV e Azione

ROMA, 15 NOV - Per i gruppi parlamentari di Azione ed Italia Viva è possibile alla Camera una deroga per la permanenza in vita dopo la scissione tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. E l'orientamento che emerge dalla Giunta per il regolamento di Montecitorio, che si è riunita questa mattina. In pratica, secondo la giunta sarebbe possibile concedere ad entrambe le forze politiche una deroga. Italia viva creerebbe un nuovo gruppo con nove componenti mentre i 12 deputati di Azione resterebbero nel gruppo che già c'è che, però, dovrebbe perdere il nome del partito di Matteo Renzi dalla propria denominazione. (ANSA).