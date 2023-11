Lettera opposizioni a Fontana, Aula esamini memorandum Albania

ROMA, 15 NOV - Più Europa, Pd, Avs, Azione e M5s hanno scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana per chiedere di "compiere tutti i passaggi necessari affinché l'accordo tra Italia e Albania sia trasmesso alle Camere" e "le prerogative del Parlamento siano compiutamente rispettate". "L'articolo 80 della Costituzione prescrive, infatti, che gli accordi internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari" siano "sottoposti alla ratifica del Parlamento" per un "doveroso controllo da parte della rappresentanza popolare", scrivono. La lettera è stata proposta dal segretario di +Europa Riccardo Magi. "E' inoltre necessario che tutti i membri del Parlamento siano messi in condizione di conoscere in modo completo il testo dell'accordo" per "verificare in che misura esso abbia le caratteristiche richieste dal citato articolo 80 per la sua sottoposizione all'iter legislativo di ratifica", si legge nella lettera inviata a Fontana, maturata nell'ambito dello scontro tra maggioranza e opposizioni in commissione Affari Costituzionali della Camera sul tema migranti. (ANSA).