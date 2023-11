Meloni sente Erdogan,pause umanitarie, Hamas rilasci ostaggi

ROMA, 15 NOV - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a tenersi in stretto contatto con i principali Capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale". Lo riferisce Palazzo Chigi, spiegando che "in tale contesto, il Presidente Meloni ha avuto oggi un'articolata conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante la quale sono stati valorizzati gli stretti legami bilaterali". La conversazione è stata "l'occasione per ribadire la posizione dell'Italia e in particolare la necessità di un immediato rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e il sostegno a pause umanitarie a favore della popolazione civile a Gaza. In tale contesto, la premier ha informato il suo interlocutore sugli aiuti umanitari italiani giunti via Egitto e i possibili ulteriori assetti da dispiegare a favore della popolazione civile di Gaza". Nello scambio di vedute Meloni ha auspicato un rapido decremento del conflitto, che non si deve allargare al resto della regione, e ha sottolineato il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Turchia. Entrambi i leader hanno riaffermato la volontà di contribuire alla sicurezza e alla stabilità in questa difficile fase della regione. (ANSA).