Nel '74 conquistò il Cerro Torre, 79enne disperso su monti

SONDRIO, 15 NOV - Mario Conti, 79 anni, l'alpinista che nel 1974 conquistò in cordata il Cerro Torre in Patagonia, è da ieri disperso. L'uomo, guida alpina dal 1969 nei Ragno di Lecco, dopo la passeggiata quotidiana, non è rientrato a casa e la moglie alle 18 ha dato l'allarme. Le ricerche di vigili del fuoco, Soccorso Alpino e GdF - interrotte nella notte per la pioggia - sono riprese stamani anche con un elicottero nei boschi sulle alture a nord di Sondrio. Oltre al Cerro Torre, che secondo molti conquistò per la prima volta, Conti, detto Mariolino, scalò nel 1975 il Lhotse, sull'Himalaya, e poi vette in diversi continenti, dal Perù all'Algeria. (ANSA).