Pd, su scioperi scelta politica, precedente gravissimo

ROMA, 15 NOV - "Siamo insoddisfatti e allarmati dalla relazione del garante che non ha risposto stamattina a nessuna delle domande dell'opposizione. In particolare a una: quando uno sciopero si può definire effettivamente generale?" . "Aver definito lo sciopero del 17 novembre come multisettoriale è legato al fatto che ha vincoli di durata più stringente. Una scelta che rischia di creare un precedente gravissimo. Ci troviamo dunque davanti a una decisione che temiamo sia squisitamente politica". Lo dichiarano Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd, e Arturo Scotto, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera del Pd. (ANSA).