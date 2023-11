Ciriani, in manovra non ci sarà nessun assalto alla diligenza

ROMA, 16 NOV - "Le opposizioni in Parlamento avranno il diritto di fare tutta l'opposizione che vogliono che è un elemento fondamentale della democrazia la blindatura della maggioranza è un segnale di serietà che abbiamo voluto dare in un contesto difficile, la guerra in Ucraina, l'inflazione, la situazione in Medio Oriente. Il governo ha voluto dire che i saldi verranno garantiti, ci saranno correttivi come avviene sempre, ma non ci sarà un assalto alla diligenza". Lo afferma il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà sui Rai3 parlando della legge di Bilancio. (ANSA).