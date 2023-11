Conte, sul salario minimo il governo umilia in Parlamento

ROMA, 16 NOV - Sul salario minimo, "il governo, dopo aver buttato la palla in tribuna, preannuncia che la sgonfierà. Umilieranno il Parlamento, hanno detto che passeranno al decreto legislativo. Lo fanno per prendere tempo e sfiammare questa che è stata l'onda che si è levata nel Paese. Si sono ingegnati in tutti i modi, con espedienti normativi per cercare di allontanare questa che è una norma di civiltà". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, presentando il progetto Cesaa (condominio ecoenergetico, solidale, per anziani autosufficienti) in conferenza stampa al Senato. (ANSA).