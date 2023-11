Ex Ilva, lavoratori bloccano strada per aeroporto a Genova

GENOVA, 16 NOV - I lavoratori dell'ex Ilva di Genova sono usciti dallo stabilimento in corteo ed hanno bloccato la strada che conduce all'aeroporto Cristoforo Colombo creando disagi al traffico. Sono anche stati bruciati dei copertoni di camion che provocano un denso fumo. La manifestazione è stata decisa dopo una assemblea che ha dato seguito allo stato di mobilitazione generale degli stabilimenti ex Ilva dopo gli incontri a Roma con il Governo e in attesa della prossima assemblea del Cda. (ANSA).