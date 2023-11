Meloni, 1,5 miliardi per i rinnovi alle forze di sicurezza

ROMA, 16 NOV - Dei 5 miliardi stanziati in manovra per la contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico, "in base ai calcoli del Mef, tenendo conto della massa salariale e delle retribuzioni medie, e in base anche alle nostre priorità, non meno di 1,4 miliardi saranno destinati a Forze di polizia e Forze armate e altri 100 milioni ai Vigili del fuoco. Complessivamente 1,5 miliardi interamente destinati al comparto che voi rappresentate". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'incontro a Palazzo Chigi fra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale di Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco. (ANSA).