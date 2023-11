Meloni a sindacati sicurezza, con rinnovi +5,8% retribuzioni

ROMA, 16 NOV - La ricaduta stimata dal miliardo e mezzo stanziato nella legge di bilancio per i rinnovi contrattuali del comparto Sicurezza e Difesa è un aumento medio delle retribuzioni che si aggira attorno al 5,8%. E' quanto ha comunicato oggi la premier Giorgia Meloni - apprende l'ANSA - nell'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati di polizia ed i Cocer. Meloni ha anche riferito che saranno stanziati 38 milioni l'anno per la stipula della polizza assicurativa antinfortunistica a copertura dei rischi che il personale in divisa corre più di altri dipendenti pubblici. Ci saranno inoltre misure compensative per il fatto che il comparto non gode di forme di previdenza integrativa: si parte da un primo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2024-2025. (ANSA).