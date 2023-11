Omicidio Genova: fermato un minorenne italiano

GENOVA, 16 NOV - Cambia scenario l'omicidio di ieri pomeriggio in un appartamento alla Foce a Genova. La squadra mobile di Genova ha fermato nella notte un ragazzo italiano di 17 anni sospettato di avere ucciso Ahmed Chawqui, il marocchino accoltellato nella sua casa in via dei Pescatori. Il minorenne in questo momento si trova in questura dove si attende l'arrivo del procuratore del tribunale per i minori per interrogarlo. Gli investigatori sono arrivati a lui dall'analisi del cellulare della vittima e dal sistema di videosorveglianza della zona. Ancora da chiarire il motivo dell' aggressione. Al momento si esclude la pista della droga. Ieri sera era stato fortemente sospettato il fratello della vittima, Mohamed, 68 anni, che era stato fermato dalla polizia a poca distanza da via dei Pescatori. "Non ero in casa al momento dell'aggressione" ha detto l'uomo agli inquirenti che dopo una serie di riscontri hanno seguito la pista che ha portato al minore. (ANSA).