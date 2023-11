Unicef Italia, dal 7 ottobre uccisi 4.609 bambini a Gaza

ROMA, 16 NOV - Dal 7 ottobre al 15 novembre nella Striscia di Gaza sono stati uccisi 4.609 bambini e feriti oltre 9.000. In Israele, sono stati uccisi 33 bambini. Le donne e i bambini rappresentano due terzi delle morti segnalate. I dati sono di Unicef Italia che quest'anno dedica idealmente la Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza (20 novembre) al diritto alla pace e lancia il brief "Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate", con un focus su: Palestina/Israele, Haiti, Siria, Sudan, Ucraina e Yemen. In tutto il mondo, afferma l'Unicef, gli attacchi ai bambini continuano senza sosta: più di 400 milioni di bambini vivono in aree di conflitto. Secondo le Nazioni Unite, tra il 2005 e il 2022, almeno 120.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle guerre nel mondo, una media di quasi 20 al giorno. I conflitti sono responsabili dell'80% di tutti i bisogni umanitari e stanno interrompendo l'accesso ai beni di prima necessità, come il cibo e l'acqua, e stanno costringendo le persone alla povertà estrema. In Ucraina, a causa di oltre 2 anni di guerra, la vita dei bambini è a rischio. All'8 ottobre, più di 1.750 bambini hanno perso la vita o hanno riportato ferite, di cui oltre 560 bambini uccisi e quasi 1.200 feriti, soprattutto a causa dei bombardamenti. In Siria, dopo oltre 12 anni di conflitto necessitano d'assistenza 15,3 milioni di persone (quasi il 70% della popolazione), 7 milioni di bambini, 2,6 milioni di persone con disabilità, 5,3 milioni di sfollati interni. In Yemen oltre 8 anni di conflitto hanno devastato la vita di milioni di bambini. 21,6 milioni di persone, fra cui 11,1 milioni di bambini, necessitano di una o più forme di assistenza umanitaria In Sudan la guerra sta mettendo seriamente a rischio la salute e il benessere dei 24 milioni di bambini sudanesi. 3 milioni di bambini sono stati costretti a sfollare, rappresentando la più grande crisi di bambini sfollati al mondo. Ad Haiti circa metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, compresi quasi 3 milioni di bambini, vittime di una complessa storia di povertà, instabilità politica e rischi naturali. (ANSA).