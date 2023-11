A Natale la nuova funivia sul ghiacciaio della val Senales

BOLZANO, 17 NOV - Si avvicina l'inizio della stagione invernale all'Alpin Arena Senales. Un passo importante è stato compiuto con l'installazione delle cabine della nuova funivia che da Maso Corto porta sul ghiacciaio a 3.212 metri di altitudine. L'obiettivo è l'entrata in funzione del nuovo impianto entro Natale 2023. Le piste nel fondovalle apriranno, invece, già il prossimo 25 novembre. "La prima funivia sul ghiacciaio, inaugurata da Leo Gurschler nel 1975, era un'opera pionieristica senza eguali - spiega Stefan Hütter, responsabile marketing dell'Alpin Arena Senales - Dopo quasi 50 anni le norme imponevano una revisione generale, che prevedeva la sostituzione delle funi portanti e di tutti gli elementi rotanti. Questi lavori avrebbero avuto un costo di oltre 4 milioni di euro, ma alla fine ci saremmo trovati ancora con un impianto vecchio. Per questo abbiamo optato per la ricostruzione." Con una lunghezza complessiva di circa 2.150 metri la nuova funivia coprirà un dislivello di circa 1.180 metri in circa 6 minuti ad una velocità massima di 12 m/secondo, superando pendenze vicine al 100%, ed avrà una capacità costante di 800 persone all'ora. Le nuove cabine, che riprendono il colore rosso già utilizzato in occasione dell'inaugurazione nel 1975, sono completamente vetrate e dotate di pavimenti riscaldati. "Una delle sfide più grandi è stata quella di costruire la funivia in una struttura preesistente - spiega il capo progetto di Doppelmayr Italia srl, Hannes Pircher - Ciò significa che abbiamo installato l'intero apparato funiviario e tutta la tecnologia negli edifici delle stazioni a valle e a monte esistenti". (ANSA).