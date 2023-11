Blitz pescatori Sulcis davanti poligono Teulada per indennizzi

TEULADA, 17 NOV - Si sono dati appuntamento questa mattina alle 9 e hanno simbolicamente occupato la piazzola antistante l'ingresso principale del poligono militare di Teulada per protestare contro il mancato pagamento degli indennizzi per il fermo pesca dovuto alle esercitazioni militari. Un centinaio di pescatori delle marinerie del Sulcis sono in sit-in, con bandiere Uila, per chiedere che i ristori 2022 vengano pagati dal ministero della Difesa entro novembre, prima che chiuda la tesoreria dello Stato, altrimenti se ne riparlerà nel 2024. Una quota dei fondi è già arrivata ma altre marinerie hanno ricevuto percentuali più alta: così la protesta. (ANSA).