Incendio in un condominio a Padova, 20 intossicati

PADOVA, 17 NOV - Una ventina di persone sono rimaste intossicate a causa di un incendio sviluppatosi poco prima delle ore 5.00 da un appartamento di un condominio di cinque piani in zona Guizza, a Padova. Alcuni degli intossicati, a causa del fumo, sono stati portati all'ospedale. In tutto sono stati evacuati 18 appartamenti e 60 persone. I vigili del fuoco, accorsi da Padova, Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre autopompe, l'autoscala, il carro aria e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e controllato che non vi fossero altri residenti bloccati nell'edificio. L'incendio è stato ora spento e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni statici, oltre che dell'accertamento delle cause del rogo. Le persone all'esterno sono assistite da personale del Comune di Padova. (ANSA).