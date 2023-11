Meloni, il no di Schlein ad Atreju? Lo supereremo

ROMA, 17 NOV - "Sarebbe la prima volta, una delle pochissime volte che qualcuno dice di no. Non mi sento di giudicare, la manifestazione si svolge lo stesso, supereremo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni parlando con i giornalisti a Zagabria, parlando del 'no' di Elly Schlein a partecipare alla festa di Fdi, Atreju. "È un pezzo che non mi occupo di Atreju - ha aggiunto - conoscete la tradizione, è una festa aperta per antonomasia, è stata la prima a immaginare confronti anche fra leader molto diversi. Un tempo Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e a dialogare, con l'orgoglio della diversità delle posizoni. Prendo atto che le cose sono cambiate. Mi sono sempre presentata quando sono stata invitata, e ho aperto agli inviti. I leader che hanno partecipato in questi 25 anni sono stati di tutti gli schieramenti, ricordo capi di governo della sinistra, Gentiloni, Letta". (ANSA).