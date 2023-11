Scuola: a Padova corteo di studenti assieme a lavoratori

PADOVA, 17 NOV - Un corteo di studenti delle superiori e dell'università, promosso dalla Rete studenti medi e Udu, ha affiancato stamani a Padova la manifestazione previste in occasione dello sciopero nazionale di Cgil e Uil. "Siamo scesi in piazza a fianco di universitari e lavoratori - afferma in una nota Sophie Volpato, della 'Rete' di Padova - per manifestare contro un governo che non fa altro che renderci sempre meno una priorità, con continui tagli alle scuole e un caro studio che diventa ogni anno più insostenibile per gli studenti e le famiglie. Oggi è la giornata internazionale degli studenti e siamo scesi in piazza con oltre mille studenti: la Regione non può ignorarci", conclude. (ANSA).