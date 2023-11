Spagna: protesta davanti a sede Psoe, 7 arresti

ROMA, 17 NOV - Sette persone sono state arrestate ieri sera a Madrid nel corso di una protesta tenutasi di fronte alla sede nazionale del Partito Socialista spagnolo (Psoe), sfociata, come in diverse occasioni precedenti, in tafferugli e cariche della polizia: lo riporta l'agenzia di stampa Efe, secondo cui al bilancio vanno aggiunti anche sette feriti lievi, tra cui un agente. Alla protesta, aggiunge la stessa fonte, hanno partecipato circa 4.000 persone. Tra i manifestanti c'era anche il deputato di Vox, Javier Ortega Smith, che su X ha poi definito le persone scese in piazza "coraggiosi giovani patrioti". (ANSA).