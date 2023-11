A Trento è già Natale, acceso l'albero in Piazza Duomo

TRENTO, 18 NOV - In Piazza Duomo a Trento sono state accese le 24000 luci a LED del grande abete alto 17 metri, simbolo tradizionale della veste natalizia che il capoluogo trentino assumerà fino al 7 gennaio. Sul palco le autorità locali e il gruppo di bambini del Tavolo Tuttopace che hanno consegnato un pacchetto rosso alla città per sottolineare l'importanza del dono alla vigilia dell'anno in cui Trento sarà capitale europea del Volontariato. Oltre 15000 le presenze in questa prima giornata di apertura (6000 all'accensione dell'albero) della manifestazione. Grazie alla kermesse, Trento ospita ogni anno decine di migliaia di persone. Vastissimo il programma che propone eventi culturali, musica e tanto divertimento per tutte le età. Tra la pista di pattinaggio, il presepe, la ruota panoramica, il Villaggio incantato e l'amatissimo trenino elettrico per i più piccoli, immancabili anche le prelibatezze enogastronomiche e le creazioni artigianali: 72 gli stand degli espositori di produzioni locali d'eccellenza, una vetrina per produttori e artigiani di tutto il Trentino. Oltre alla nuova Piazza Mostra, la grande novità di quest'anno è la manifestazione "Filò al falò". Nell'occasione, Piazza Cesare Battisti farà da cornice a un bosco incantato, ospitando un braciere attorno al quale sarà possibile sedersi e consumare tè caldo davanti al tepore del fuoco. In programma tutti i weekend, dalle ore 17 alle 19, l'iniziativa propone alcuni piccoli eventi di intrattenimento proposti dalle Associazioni del territorio che potranno farsi conoscere e apprezzare. Cooperazione e impegno civile saranno inoltre protagoniste del Mercatino di Natale del Volontariato, evento parallelo che si svolgerà dal 25 novembre al 7 gennaio. (ANSA).