Cadavere in decomposizione su litorale a Stintino, è senza testa

STINTINO, 18 NOV - Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato questa mattina sul litorale di Stintino, poco lontano dalla spiaggia de La Pelosa. La scoperta è stata fatta dagli uomini della compagnia baracellare di Stintino: il corpo era riverso sulle rocce, privo della testa e seminudo. Per la sua identificazione saranno necessari gli esami del dna. Nel frattempo, il medico legale ha effettuato un primo esame esterno del cadavere, in attesa che la Procura di Sassari decida per l'autopsia. Sul posto la Guardia di costiera e i carabinieri di Porto Torres insieme ai colleghi della stazione di Stintino. (ANSA).