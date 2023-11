Giulia: Fedriga, momento cupo e doloroso

TRIESTE, 18 NOV - "In questo momento cupo e doloroso ci stringiamo ai genitori e ai famigliari di Giulia, alla quale è stato tolto quel futuro che si stava costruendo con merito, anche attraverso il conseguimento della laurea, la cui tesi avrebbe dovuto discutere proprio due giorni fa". Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia del ritrovamento del corpo della giovane Giulia Cecchettin nei pressi del lago di Barcis. "In attesa di conoscere gli esiti della vicenda e delle indagini, una preghiera per Giulia e una profonda riflessione sul ripetersi di eventi come questo." (ANSA).