Minacce e percosse a medici davanti ai pazienti, arrestato

ITTIRI, 18 NOV - Ripetute aggressioni fisiche e verbali, ma anche danneggiamenti degli ambulatori: un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alghero per atti persecutori nei confronti di due medici di Ittiri, in provincia di Sassari. Allo stalker è stato notificato un ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal gip del tribunale di Sassari su richiesta della Procura. Le indagini sono partite dalle denunce dei due professionisti, un dentista e medico di base. I carabinieri di Ittiri hanno così raccolto una serie di elementi di prova - sopralluoghi, visione dei filmati di videosorveglianza, testimonianze - contro il 55enne che hanno portato al suo arresto. Le aggressioni verso i medici che seguivano la sua vicenda sanitaria, avvenivano negli orari di lavoro e anche in presenza altri pazienti. I due professionisti, in seguito agli aggruati dello stalker, spesso sono stati costretti a interrompere la propria attività. A questi episodi si aggiunge il danneggiamento degli ambulatori - calci e pugni ai portoni di ingresso e lanci di sassi contro le finistre - culminato con il tentativo di appiccare un incendio all'ingresso di uno studio medico. (ANSA).