Per il Natale Venezia si illumina con il vetro di Murano

VENEZIA, 18 NOV - Il vetro di Murano incontra l'arte contemporanea internazionale in Piazza San Marco a Venezia dove per tutto il periodo natalizio, a cavallo tra il 2023 e il 2024, eccezionali opere d'arte illumineranno le volte delle Procuratie Vecchie. "Murano Illumina il Mondo" è il progetto promosso da The Venice Glass Week e Comune di Venezia che, per la prima volta in assoluto, porta in Piazza San Marco un progetto espositivo e che punterà i riflettori sul vetro di Murano e il suo futuro. Dal 24 novembre 2023 al 29 febbraio 2024 si accenderanno ogni sera, per incantare cittadini e turisti, dodici lampadari frutto della collaborazione tra altrettanti artisti di fama internazionale e nove fornaci muranesi, che hanno messo a disposizione le loro competenze tra tradizione e sperimentazione. Questi capolavori originali e rigorosamente realizzati per l'occasione, andranno quindi ad aggiungersi all'attuale illuminazione pubblica e trasformeranno così Piazza San Marco nello scenario di un vero e proprio intervento di arte pubblica unico al mondo. "Il vetro è quasi una contraddizione: risulta freddo, ma per essere prodotto ha però bisogno di tanto calore - ha dichiarato il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - Un materiale naturale e riciclabile che a Murano ha trovato la sua casa e che, in Piazza San Marco, troverà una vetrina d'eccezione, che mette al centro l'eccellenza del nostro artigianato e l'innovazione delle nostre tradizioni. Grazie ai maestri, agli artisti, alle fornaci e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, inserito all'interno di un ricco calendario natalizio diffuso su tutto il territorio comunale". (ANSA).