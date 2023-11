Schlein, Atreju? Non sono nel mood per una festa di partito

ROMA, 18 NOV - "Ho scelto di non andare alla festa del partito di Meloni perché li aspetto in Parlamento, per il salario minimo. E' quello il luogo dove confrontarci, siamo sempre aperti al confronto". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a Radio 24. "Non sono nel mood per una festa di partito. Aspetto che Meloni porti in Parlamento anche l'accordo con l'Albania". Poi a chi le chiedeva se ci possa essere collaborazione su qualcosa: "Ho chiesto a Meloni di lavorare insieme contro la violenza sulle donne", ha ricordato. La segretaria Pd ha poi annunciato che mercoledì il Pd presenterà "la manovra alternativa" con anche interventi sui salari e col congedo paritario. "Questa manovra del governo colpisce le donne - ha spiegato - Anche sulla sanità pubblica stiamo preparando proposte con le altre opposizioni". (ANSA).